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Сътрудничество в областта на изтърпяване на наказанията и защита на свидетелите обсъдиха правосъдният министър и посланика на САЩ

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Сътрудничество в областта на изтърпяване на наказанията и защита на свидетелите обсъдиха правосъдният министър и посланика на САЩ
Снимка: Министерство на правосъдието
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Министърът на правосъдието Николай Найденов се срещна с американския посланик Мартин Макдауъл, съобщиха от ведомството. Те се обявиха за разглеждане възможностите за задълбочаването на сътрудничество в областта на политиката по изтърпяване на наказанията и защита на свидетелите.

Съдействие с техника – дронове и камери, както и друго необходимо оборудване, обучения на служители и подобряване на условията в пенетенциарната система, са теми от взаимен интерес, посочиха още участниците в срещата.

Законодателството в областта на трафика на хора, въвеждане на изкуствения интелект и режима на санкционните мерки също бяха сред засегнатите теми.

Министър Найденов и шарже д`афер Макдауъл ще се срещат регулярно да обсъдят напредъка по тях, при стриктно следване на европейската нормативна рамка.

#защита на свидетели #американски посланик #министър на правосъдието #среща

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