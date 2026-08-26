Сътрудничество в областта на изтърпяване на наказанията и защита на свидетелите обсъдиха правосъдният министър и посланика на САЩ

Министърът на правосъдието Николай Найденов се срещна с американския посланик Мартин Макдауъл, съобщиха от ведомството. Те се обявиха за разглеждане възможностите за задълбочаването на сътрудничество в областта на политиката по изтърпяване на наказанията и защита на свидетелите.

Съдействие с техника – дронове и камери, както и друго необходимо оборудване, обучения на служители и подобряване на условията в пенетенциарната система, са теми от взаимен интерес, посочиха още участниците в срещата.

Законодателството в областта на трафика на хора, въвеждане на изкуствения интелект и режима на санкционните мерки също бяха сред засегнатите теми.

Министър Найденов и шарже д`афер Макдауъл ще се срещат регулярно да обсъдят напредъка по тях, при стриктно следване на европейската нормативна рамка.