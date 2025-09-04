Създадоха фондация "Даниела Кънева"

Създадоха фондация на името на журналистката Даниела Кънева, която почина на 25 април.

Фондация "Даниела Кънева" ще съхранява и продължава нейното дело за развитие и подкрепа на високи етични и професионални стандарти в българската и международна журналистика. Тя ще подпомага развитието на културните, търговски и образователни взаимоотношения между България, Япония и Индия, както и ще допринася за популяризирането на тяхното духовно, художествено и обществено наследство в България.

Даниела Кънева учи ядрена физика, но завършва английска филология, а впоследствие външна търговия и международни отношения в Лондонския университет. Започва да преподава английски език в София, но се насочва към журналистиката.