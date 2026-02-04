Създава се Туристически гаранционен фонд, решиха депутатите

Създава се Туристически гаранционен фонд. Това реши парламентът приемайки на първо четене, промени в Закона за туризма.

Целта му е да гарантира правата на потребителите и да се хармонизира националното законодателство с Директивата на ЕС за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Според вносителите, Туристическият гаранционен фонд ще защити правата на потребителите при обявяване на несъстоятелност на туроператор, като им гарантира връщане на средства в случаите на предсрочно прекратяване на договора за туристическо пътуване.

Предвидено е фондът да бъде колективен орган, а членовете на Управителния съвет да се определят от министъра на туризма по предложение на министъра на финансите, председателя на Комисията за защита на потребителите и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър.