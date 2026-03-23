Себастиан Корда поднесе сензацията в Маями, като елиминира Карлос Алкарас в третия кръг

Световният номер едно Карлос Алкарас изненадващо беше отстранен в 3- кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями.

Той загуби с 3:6, 7:5, 4:6 от американеца Себастиан Корда.

Испанецът изигра колеблив първи сет и позволи на съперника му да поведе в резултата.

Въпреки това, изглеждаше, че Корда е пропилял шанса си във втората част.

Той сервираше за мача при 5:4, но беше пробит на нула от испанеца, който след това спечели следващите два гейма, за да изравни сетовете и да вкара мача в решителна трета част.

В третия сет Алкарас вдигна нивото си, но Корда запази самообладание и успя да реализира пробив за 4:3 и спечели.

25-годишният Корда е най-ниско ранкираният тенисист, побеждавал Алкарас, след като световният номер 55 Давид Гофен от Белгия поднесе изненада срещу испанеца във втория кръг в Маями миналата година.

Алкарас започна годината, печелейки седмата си титла от Големия шлем с триумф на Australian Open, и не допусна загуба през сезона до поражението си от Даниил Медведев на полуфиналите в Индиън Уелс.

Корда, който достигна четвъртфиналите на Маями през 2021 г. и 2025 г., но никога не е стигал по-далеч, ще се изправи срещу квалификанта Мартин Ландалусе, който отстрани 14-ия поставен Карен Хачанов 6:3 и 7:6.