Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Себастиан Корда поднесе сензацията в Маями, като елиминира Карлос Алкарас в третия кръг

Спорт
Американецът ще се изправи срещу квалификанта Мартин Ландалусе.

Снимка: БГНЕС
Световният номер едно Карлос Алкарас изненадващо беше отстранен в 3- кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями.

Той загуби с 3:6, 7:5, 4:6 от американеца Себастиан Корда.

Испанецът изигра колеблив първи сет и позволи на съперника му да поведе в резултата.

Въпреки това, изглеждаше, че Корда е пропилял шанса си във втората част.

Той сервираше за мача при 5:4, но беше пробит на нула от испанеца, който след това спечели следващите два гейма, за да изравни сетовете и да вкара мача в решителна трета част.

В третия сет Алкарас вдигна нивото си, но Корда запази самообладание и успя да реализира пробив за 4:3 и спечели.

25-годишният Корда е най-ниско ранкираният тенисист, побеждавал Алкарас, след като световният номер 55 Давид Гофен от Белгия поднесе изненада срещу испанеца във втория кръг в Маями миналата година.

Алкарас започна годината, печелейки седмата си титла от Големия шлем с триумф на Australian Open, и не допусна загуба през сезона до поражението си от Даниил Медведев на полуфиналите в Индиън Уелс.

Корда, който достигна четвъртфиналите на Маями през 2021 г. и 2025 г., но никога не е стигал по-далеч, ще се изправи срещу квалификанта Мартин Ландалусе, който отстрани 14-ия поставен Карен Хачанов 6:3 и 7:6.

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
4
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
5
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
6
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
5
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: ATP

Якуб Меншик продължава защитата на титлата си в Маями
Якуб Меншик продължава защитата на титлата си в Маями
Шампионът от Индиън Уелс Яник Синер пренесе победната си серия в Маями Шампионът от Индиън Уелс Яник Синер пренесе победната си серия в Маями
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Алкарас постигна рутинна победа на старта в Маями Карлос Алкарас постигна рутинна победа на старта в Маями
Чете се за: 01:15 мин.
Рафаел Колиньон продължава възхода си в Маями Рафаел Колиньон продължава възхода си в Маями
Чете се за: 00:55 мин.
Новият хит Фонсека си уреди дуел с Алкарас, Чилич и Циципас не сбъркаха в Маями Новият хит Фонсека си уреди дуел с Алкарас, Чилич и Циципас не сбъркаха в Маями
Чете се за: 01:37 мин.
Григор Димитров изпусна мачбол и отпадна на старта в Маями Григор Димитров изпусна мачбол и отпадна на старта в Маями
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ)
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
12-годишно дете пострада при катастрофа пътя Велико Търново – Русе тази сутрин 12-годишно дете пострада при катастрофа пътя Велико Търново – Русе тази сутрин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 01:20 мин.
Близък изток
След тежката катастрофа на линейка с автобус – какво е състоянието на майката и детето? След тежката катастрофа на линейка с автобус – какво е състоянието на майката и детето?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Новият кмет на Париж получи ключа на града
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След нов обрат: "Движение Свобода" печели с малка разлика...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Георги Милков: Тръмп често борави с външната политика като дилър на...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
