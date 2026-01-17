БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Себастиан Самуелсон ликува в спринта при мъжете от Световната купа в Руполдинг

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Благой Тодев завърши на 39-о място.

Себастиан Самуелсон
Снимка: БТА
Себастиан Самуелсон (Швеция) спечели спринта на 10 километра при мъжете на Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг. Победата беше първа за сезона и общо осма в стартовете от Световната купа за Самуелсон.

Шведският биатлонист не допусна грешки при стрелбата и измина дистанцията за 21:53.8 минути. 28-годишният състезател донесе на Швеция пълен успех в спринтовете в Руполдинг този сезон, след триумфа на Хана Йоберг вчера.

„Много яко. Много съм доволен от представянето си днес“, коментира Себастиан Самуелсон, цитиран от официалния сайт на международната федерация.

Той остави на 17.6 секунди след себе си втория Томазо Джакомел от Италия, който направи една грешка при първата си стрелба.

Третото място в спринта заслужи 22-годишният норвежец Исак Лекнес Фрей, който завърши на 34.1 секунди от времето на Самуелсон и без пропуск при стрелбата. За Фрей подиумът бе първи в кариерата му.

От българите най-напред се класира Благой Тодев, заел 39-а позиция с една грешка на рубежа и изоставане от 1:47.2 минути. Константин Василев се нареди 49-и, на 1:58.4 минути и един пропуск, Владимир Илиев финишира на 69-о място с три грешки при втората стрелба и пасив от 2:26.7 минути, а Антон Синапов остана 98-и с четири пропуска и изоставане от 3:52.1 минути.

Томазо Джакомел увеличи преднината си на върха в генералното класиране за Световната купа по биатлон, събирайки 686 точки, пред изкачилия се на втора позиция Самуелсон, който има 595 точки. Трети е Ерик Перо (Франция) с 579.

Владимир Илиев е 50-и в подреждането с 39 точки. Тодев е 72-и с 12, а Василев е 73-и с 11 точки в актива си.

В неделя в Руполдинг предстоят преследването на 10 километра при жените и преследването на 12.5 километра при мъжете.

#Световна купа по биатлон 2025/2026

