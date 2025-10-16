БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Благомир Коцев остава в ареста
Отмениха бедственото положение в Елените
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Втори ден без кворум в парламента
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Себастиен Ожие поведе след първия ден на Рали Централна Европа

Спорт
В петък състезанието продължава с шест етапа от почти 100 км, които ще преминат през трите страни - Германия, Австрия и Чехия. 

себастиан ожие поведе втория ден рали парагвай
Осемкратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) е лидер след първия ден на Рали Централна Европа, което се провежда в Германия, Австрия и Чехия.

Французинът бе най-бърз в пролога на състезанието и за малко да повтори постижението си и във втората специална отсечка, но остана само на една десета от секундата зад съотборника си Кале Рованперя. Ожие обаче ще тръгне от Пасау като лидер утре, имайки 1,6 секунда аванс пред финландеца.

Трети за момента е друг французин - Адриен Фурмо с Хюндай, който изостава с 3,9 секунди.

В класирането следват Сами Паяри (Финландия, Тойота), Такамото Кацута (Япония, Тойота) и Елфин Еванс (Великобритания, Тойота). Последният е втори в генералното класиране след Себастиен Ожие, но изостава на Рали Централна Европа с 6 секунди.

В петък състезанието продължава с шест етапа от почти 100 км, които ще преминат през трите страни - Германия, Австрия и Чехия.

#Рали Централна Европа 2025 #Себастиен Ожие

Спортни новини 16.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 16.10.2025 г., 20:50 ч.
Мъжкият ни национален отбор по спортна гимнастика проведе подиум тренировка в Джакарта Мъжкият ни национален отбор по спортна гимнастика проведе подиум тренировка в Джакарта
Сестри Стоеви отстъпиха във втория кръг на турнир в Одензе Сестри Стоеви отстъпиха във втория кръг на турнир в Одензе
Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.
Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.

