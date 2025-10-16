Себастиен Ожие поведе след първия ден на Рали Централна Европа

Осемкратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) е лидер след първия ден на Рали Централна Европа, което се провежда в Германия, Австрия и Чехия.

Французинът бе най-бърз в пролога на състезанието и за малко да повтори постижението си и във втората специална отсечка, но остана само на една десета от секундата зад съотборника си Кале Рованперя. Ожие обаче ще тръгне от Пасау като лидер утре, имайки 1,6 секунда аванс пред финландеца.

Трети за момента е друг французин - Адриен Фурмо с Хюндай, който изостава с 3,9 секунди.

В класирането следват Сами Паяри (Финландия, Тойота), Такамото Кацута (Япония, Тойота) и Елфин Еванс (Великобритания, Тойота). Последният е втори в генералното класиране след Себастиен Ожие, но изостава на Рали Централна Европа с 6 секунди.

В петък състезанието продължава с шест етапа от почти 100 км, които ще преминат през трите страни - Германия, Австрия и Чехия.