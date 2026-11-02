Седем държави в битка за домакинството на Олимпийските игри през 2036 година

Международният олимпийски комитет (МОК) обяви седемте държави, които проявяват интерес към домакинството на летните Олимпийски игри през 2036 година.

В надпреварата за организирането на най-престижния спортен форум в света влизат Германия, Унгария, Индия, Катар, Република Корея, Република Южна Африка и Турция, съобщиха от пресслужбата на МОК.

От олимпийската централа подчертаха, че големият интерес показва значението на Игрите не само в спортен, но и в икономически и социален аспект.

"Високият интерес към провеждането на олимпиадата през 2036 година свидетелства, че страните по целия свят осъзнават непреходните социални и икономически ценности на Игрите за местните общества“, заяви Колинда Грабар-Китарович, която отговаря за процеса по избор на домакин.

Тя допълни, че МОК ще продължи тясното си сътрудничество с всички седем заинтересовани държави в процеса на подготовка и оценяване на кандидатурите.

Сред претендентите единствено Германия и Република Корея имат опит като домакини на Олимпийски игри. Германия е организирала летните издания през 1936 и 1972 година, докато Република Корея е приемала летните Игри през 1988-а и зимните през 2018 година.

Останалите пет държави ще се стремят за първи път да получат правото да организират Олимпиада.