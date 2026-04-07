Седем души са задържани за купуване на гласове в Кюстендил

Седем души са задържани при полицейска акция срещу изборните престъпления в Кюстендил. Задържаните са от София и Благоевград.

До акцията се стига след като в полицията в Кюстендил е получен сигнал, че в кафене в квартал "Изток" се предлагат парични суми на лица, за да упражнят правото си на глас на предстоящите избори в полза на определена политическа партия.

При извършената проверка са открити различни суми пари във всеки от задържаните, като общата стойност е 2900 евро.

Лицата са задържани с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата.