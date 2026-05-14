БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 00:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Седем икони от Хилендарския манастир пристигнаха в Белград

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази
Седем икони от Хилендарския манастир пристигнаха в Белград
Слушай новината

Седем безценни реликви от Императорската лавра на Хилендарския манастир, сред които мозаечната икона на Богородица Одигитрия и ръкописният пергаментов свитък на Карелския типик от XII век, бяха доставени вчера в Сърбия с най-високи държавни и църковни почести.

Министърът на културата Никола Селакович, министърът на културата на Гърция Лина Мендони, пратеникът на сръбския патриарх Порфирий епископ Доситей, многобройни църковни високопоставени лица и представители на дипломатическия корпус посрещнаха светиите на пистата на летище „Никола Тесла“.

Изнасянето на ковчега със светите мощи, чието пристигане в Сърбия беше по случай изложбата, отбелязваща 850-годишнината от рождението на Свети Сава, беше съпроводено от гвардия на сръбската армия, молитвен акт на благодарност и сръбски народни носии.

Светините ще бъдат централната част на изложбата „Свети Сава“, която се открива днес в Галерията на Сръбската академия на науките и изкуствата, организирана от Музея на Сръбската православна църква.

Посетителите ще имат възможност да ги видят в Белград от 15 май до 19 юли.

#Хилендарски манастир #седем икони #Сърбия

Последвайте ни

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
2
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
3
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
4
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
5
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
6
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Балкани

Страните от формата B9: "Най-значителната и дългосрочна заплаха за сигурността в региона е и ще остане Русия”
Страните от формата B9: "Най-значителната и дългосрочна заплаха за сигурността в региона е и ще остане Русия”
Среща на "Букурещката деветка": Сигурността на източния фланг на фокус Среща на "Букурещката деветка": Сигурността на източния фланг на фокус
Чете се за: 00:45 мин.
Отношенията София - Скопие: Устно възражение заради употребата на термина "северномакедонски" Отношенията София - Скопие: Устно възражение заради употребата на термина "северномакедонски"
Чете се за: 00:37 мин.
Устно възражение за термина „северномакедонски“, използван от българския външен министър, е било отправено към посланика ни в Скопие Устно възражение за термина „северномакедонски“, използван от българския външен министър, е било отправено към посланика ни в Скопие
Чете се за: 02:20 мин.
Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над 400 души Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над 400 души
Чете се за: 02:20 мин.
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги" Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
58042
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Промените в Закона за защита на потребителите и в Закона за съдебната власт влизат на първо четене в парламента НА ЖИВО: Промените в Закона за защита на потребителите и в Закона за съдебната власт влизат на първо четене в парламента
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
НА ЖИВО: СЕМ представя проучване за медийните нагласи на аудиторията по време на предизборната кампания НА ЖИВО: СЕМ представя проучване за медийните нагласи на аудиторията по време на предизборната кампания
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Назначени са 6 нови заместник-министри
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Двойка пуми пристигнаха в зоопарка в Бургас (ВИДЕО и СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ