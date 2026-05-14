Седем икони от Хилендарския манастир пристигнаха в Белград

Седем безценни реликви от Императорската лавра на Хилендарския манастир, сред които мозаечната икона на Богородица Одигитрия и ръкописният пергаментов свитък на Карелския типик от XII век, бяха доставени вчера в Сърбия с най-високи държавни и църковни почести.

Министърът на културата Никола Селакович, министърът на културата на Гърция Лина Мендони, пратеникът на сръбския патриарх Порфирий епископ Доситей, многобройни църковни високопоставени лица и представители на дипломатическия корпус посрещнаха светиите на пистата на летище „Никола Тесла“.

Изнасянето на ковчега със светите мощи, чието пристигане в Сърбия беше по случай изложбата, отбелязваща 850-годишнината от рождението на Свети Сава, беше съпроводено от гвардия на сръбската армия, молитвен акт на благодарност и сръбски народни носии.

Светините ще бъдат централната част на изложбата „Свети Сава“, която се открива днес в Галерията на Сръбската академия на науките и изкуствата, организирана от Музея на Сръбската православна църква.

Посетителите ще имат възможност да ги видят в Белград от 15 май до 19 юли.