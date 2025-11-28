БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шампионатът в Люблин можете да гледате в ефира на БНТ 3 от 2 до 7 декември.

Седем плувци ще представляват България на европейското в малък басейн
Снимка: БТА
Слушай новината

Седем български състезатели ще вземат участие на европейското плуване за мъже и жени в 25-метров басейн, който ще се състои от 2 до 7 декември в Люблин. Шампионатът на полска земя ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ3 всяка сутрин от 11:00 часа и всяка вечер от 20:00ч.

Диана Петкова е заявена за най-много дисциплини. Тя ще стартира на 50 и 100 метра свободен стил, 50 и 100 метра бруст и 100 и 200 метра съчетано.

Другите две дами в състава са Габриела Георгиева (50, 100 и 200 метра гръб) и Тея Николова (50 и 100 метра бруст).

При мъжете ще участват четирима българи. Това са Петър Мицин (200, 400 и 800 метра свободен стил), Любомир Епитропов (50, 100 и 200 метра бруст), Дарен Кирилов и Калоян Левтеров (50, 100 и 200 метра гръб).

