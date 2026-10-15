Седем състезатели ще представят България на световното по сумо, затрудненията с пътуването продължават

Шампионатът ще се проведе на 17 и 18 октомври в Баку (Азербайджан).
Седем състезатели ще представят България на предстоящото световното първенство по сумо - трима мъже, три жени и една девойка. Шампионатът ще се проведе на 17 и 18 октомври в Баку (Азербайджан).
Националите вече отпътуваха за първенството, но затрудненията продължават и след кацането в Истанбул.
На летището започна да настава хаос, но благодарение на бързата реакция и съобразителност на националните треньори и водачи на групата Николай Николов и Христо Христов, българската делегация успя сравнително бързо да стигне до ваучери за хотел в конкуренцията на хиляди заседнали на летището пътници, информираха от Sport PR Event Management.
След близо два часа път малко след 22 часа снощи отборът успя да вечеря, а в 21.50 часа днес ще направи втори опит да стигне до Баку. Това забавяне обаче коства на състезателите освен допълнителна умора и пропускане първия кантар, който ще се състои тази вечер.
В световното първенство по сумо, което за пръв път ще се проведе в Азербайджан ще участват състезатели от над 30 държави.
Състав на България за Баку 2026:
Жени:
Михаела Христова - до 65 кг
Анна Методиева - до 73 кг
Станислава Атанасова - до 80 кг
Мъже:
Пресиян Михов - до 85 кг
Иван Благоев - до 100 кг
Симеон Станкович - до 115 кг
Девойки до 18г:
Габриела Спасова - до 60 кг
Юношите и девойките се борят на 17.10 (събота), а мъжете и жените на 18.10 (неделя).