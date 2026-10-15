Седем състезатели ще представят България на световното по сумо, затрудненията с пътуването продължават

Седем състезатели ще представят България на предстоящото световното първенство по сумо - трима мъже, три жени и една девойка. Шампионатът ще се проведе на 17 и 18 октомври в Баку (Азербайджан).

Националите вече отпътуваха за първенството, но затрудненията продължават и след кацането в Истанбул.

На летището започна да настава хаос, но благодарение на бързата реакция и съобразителност на националните треньори и водачи на групата Николай Николов и Христо Христов, българската делегация успя сравнително бързо да стигне до ваучери за хотел в конкуренцията на хиляди заседнали на летището пътници, информираха от Sport PR Event Management.

След близо два часа път малко след 22 часа снощи отборът успя да вечеря, а в 21.50 часа днес ще направи втори опит да стигне до Баку. Това забавяне обаче коства на състезателите освен допълнителна умора и пропускане първия кантар, който ще се състои тази вечер.

В световното първенство по сумо, което за пръв път ще се проведе в Азербайджан ще участват състезатели от над 30 държави.

Състав на България за Баку 2026:

Жени:

Михаела Христова - до 65 кг

Анна Методиева - до 73 кг

Станислава Атанасова - до 80 кг

Мъже:

Пресиян Михов - до 85 кг

Иван Благоев - до 100 кг

Симеон Станкович - до 115 кг

Девойки до 18г:

Габриела Спасова - до 60 кг

Юношите и девойките се борят на 17.10 (събота), а мъжете и жените на 18.10 (неделя).