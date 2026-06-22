Селекционерът на Иран: Дойдохме на световното в най-лошите възможни условия

Селекционерът на Иран Амир Галеноей вярва, че стартът на тима му без поражение в първите два мача на световното първенство ще бъде записан в историята на страната след накъсана подготовка заради военни действия, усложнения при пътуване и ограничени възможности.

Футболистите на Иран вече имат 2 точки в група G след равенството 0:0 срещу Белгия във втория си двубой на Мондиал 2026.

„Искам да се върна шест месеца назад“, каза и продължи: „Бяхме във военни условия шест месеца, лигата ни не функционираше.“

Селекционерът на Иран каза още, че забавянията с визите, ограниченията за пътуване и отменените приятелски мачове са нарушили сериозно подготовката на тима, като играчите са били разделени между такива, базирани в страната и други, базирани извън нея.

„Много отбори отмениха мачовете, които щяха да играят срещу нас. Дойдохме на световното първенство в най-лошите възможни условия“, коментира Амир Галеноей, цитиран от агенция Reuters.

Иран имаше по-малко от 16 часа за тренировки преди да се изправи срещу Белгия и продължава да се сблъсква с натоварена програма на пътувания по време на турнира. Отборът трябва да се върне в базата си в мексиканския Тихуана, преди да се подготви за петъчния сблъсък с Египет в Сиатъл.