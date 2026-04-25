Селище в Аляска планира да поднови посещенията с цел снимане на бели мечки през 2027 година

Жителите на инуитското селище Кактовик в Аляска възнамеряват от 2027 година отново да приемат туристи. Те привличат интереса с възможността да бъдат заснемани белите мечки, които се събират край селището отвъд Полярния кръг, за да се нахранят с останките от китове, оставени от ловци и да изчакат морето да замръзне.

Кактовик, единственото селище в Арктическия национален резерват за дивата природа, е привличало хиляди чужденци с преживяване, известно като “туризъм на последния шанс” - възможност да се видят великолепни гледки и животни преди климатичните промени да доведат до изчезването им.

Пандемията от КОВИД-19 и заповед на федералното правителство, забраняваща обиколки с лодка, за да видят туристите полярните мечки, до голяма степен е сложила край на този вид туризъм. Но местните лидери се надяват да го възобновят, изтъквайки, че може да донесе милиони долари на местната икономика и да даде на жителите допълнителни доходи - при условие, че селото наложи мерки, които да защитават както начина му на живот, така и самите мечки.

Туризмът в Кактовик достига своя пик в годините след като федералните власти обявиха полярните мечки за застрашен вид, през 2008 г. Бързото затопляне на Арктика разтопява морския лед, който мечките използват за да ловуват, и според повечето учени популацията на полярните мечки може значително да намалее до края на века.

С идването на пандемията, Кактовик спира временно посещенията. Пак по това време, през 2021, правителството прекратява обиколките с лодки, главно поради опасения, че туристите влияят на мечките и местната общност.

Сега местните власти на Аляска водят разговори с американската Служба за рибите и дивата природа за възстановяване на туризма възможно най-рано през 2027 г.

Сред предложените мерки е ограничаване на времето, през което лодки могат да стоят близо до мечките, за да се предотврати привикването им към хора. По време на туристическия бум са зачестили случаите на навлизане на мечки в селището, което е довело до увеличаване на инцидентите и се е налагало три до четири мечки да бъдат убивани всяка година.

Туристическият сезон съвпада и с традиционния лов на китове. Макар посетителите да са насърчавани да наблюдават или участват, снимането без разрешение се възприема като неуважение.