БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Семион Болдирев дебютира на световното първенство по бокс с победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Следващият мач на българския национал е на 9 септември.

Семион Болдирев
Снимка: БТА
Слушай новината

Семион Болдирев дебютира по впечатляващ начин на световното първенство по бокс за мъже. Талантът, който е бронзов медалист от шампионата на планетата за младежи, се класира за втория кръг в категория до 85 килограма в Ливърпул. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той надделя с 4:1 гласа над италианеца Роберто Лици.

Болдирев изигра много добър мач, в който се възползва по отличен начин от ръстовото си предимство спрямо опитния си съперник. Младокът доминираше от дистанция, вкара красиви комбинации в главата и тялото на Лици и заслужи мястото си в следващия кръг. Там той ще срещне представителя на Турция Самет Ерсой. Мачът им е на 9 септември вечерта.

Във вечерната програма днес ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон.

Свързани статии:

Три срещи с българско участие във втория ден на световното първенство по бокс
Три срещи с българско участие във втория ден на световното първенство по бокс
Ергюнал Себахтин, Семион Болдирев и Йордан Морехон ще представят...
Чете се за: 01:10 мин.
#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
4
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
5
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
6
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
6
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...

Още от: Други спортове

Жоао Алмейда спечели 13-ия етап на Вуелтата
Жоао Алмейда спечели 13-ия етап на Вуелтата
Антоанета Стефанова записа първа победа на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ Антоанета Стефанова записа първа победа на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ
Чете се за: 01:47 мин.
Лицензът на БФШ 2022 е бил даден неправномерно Лицензът на БФШ 2022 е бил даден неправномерно
Чете се за: 02:05 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
7781
Чете се за: 02:40 мин.
Никола Цолов ще стартира пети в Гран при на Италия Никола Цолов ще стартира пети в Гран при на Италия
Чете се за: 01:22 мин.
Виктор Скерлев завърши пети на еврошампионата по джудо за юноши и девойки Виктор Скерлев завърши пети на еврошампионата по джудо за юноши и девойки
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ