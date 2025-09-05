Виктор Скерлев завърши пети на еврошампионата по джудо за юноши и девойки

Българският национал загуби спора за бронза със златна точка.
Виктор Скерлев завърши пети в Европа на първенството на континента за младежи в Братислава, Словакия.
В решителната схватка за бронза българинът отстъпи със златна точка пред французина Петер Жан при 73-килограмовите.
Преди това младият български талант постигна три победи и загуба на полуфиналите.
В ъгъла на Виктор във всичките срещи бе неговият треньор и баща Свилен Скерлев.
Досега националът има в кариерата си 8 медала на международното татами, като 7 са на европейски купи и бронз от европейското през 2024 година.
Другият български представител в категорията Иво Димитров загуби в първата среща от унгареца Атила Увегес.
При 81-килограмовите Емил Вълчев също загуби на старта след ипон за 27 сек срещу поляка Симон Сулик.
При девойките Надие Жаафар отпадна в първия кръг от французойката Теофилия Дарбес Какам, която стигна до малкия финал при 70-килогамовите.