Люис Хамилтън бе най-бърз в първата свободна тренировка в Монца

Люис Хамилтън даде най-добро време в първата свободна тренировка на Формула 1 преди Гран при на Италия, а неговият съотборник Шарл Льоклер направи триумфа на Ферари пълен с второ място. Втората сесия е насрочена за днес и започва в 18:00 българско време.

Двата болида на Ферари не завършиха състезанието в Зандвоорт преди пет дни, но започнаха отлично в Монца, подкрепяни от по-голямата част от публиката. Хамилтън бе най-бърз с 1:20.117 след 20 обиколки, а Льоклер завъртя четири повече и остана на 0.169 секунди от съотборника си.

Карлос Сайнс даде изненадващо трето време за Уилямс с 0.533 секунди пасив, изпреварвайки световния шампион Макс Верстапен от Ред Бул с над четири стотни. Кими Антонели записа пето време за Мерцедес, а Ландо Норис завърши едва на седма позиция в чарта. През миналата неделя той отпадна малко преди края и позволи на Шарл Льоклер да се откъсне значително в генералното класиране при пилотите.

Австралиецът не кара в първата свободна тренировка, отстъпвайки място на дебютанта Алекс Дън. Той бе 16-и.