Серхио Бускетс спира с футбола след края на сезона в МЛС

Полузащитникът на Интер Маями Серхио Бускетс обяви оттеглянето си от професионалния футбол на страницата си в социалните мрежи. Испанският полузащитник ще направи това след края на сезона в Мейджър Лийг Сокър (МЛС) на САЩ и Канада.

„Благодаря на всички и на футбола. Винаги ще бъдете част от тази красива история“, написа Бускетс.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Sergio Busquets (@5sergiob)





37-годишният испанец има действащ договор до края на сезона в МЛС. Бускетс играе за Интер Маями от 2023 г. Преди това прекара цялата си кариера в Барселона, където беше продукт на прочутата академия на клуба – „Ла Масия“. Той изигра 829 мача за клуба, отбелязвайки 19 гола и давайки 62 асистенции във всички състезания. С каталунците Бускетс спечели девет пъти Ла Лига, три пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА, три пъти Световното клубно първенство на ФИФА, седем пъти Купата на краля и седем пъти Суперкупата на Испания.

Бускетс изигра 143 мача за испанския национален отбор, отбелязвайки 2 попадения и давайки 9 асистенции. През 2010 г. стана световен шампион, а през 2012 г. - европейски шампион.