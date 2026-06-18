Сестрата на Кристиано Роналдо скочи в защита на звездата след критиките за равенството с ДР Конго

Кати Авейро заяви, че слабата игра не е била само на капитана на Португалия и обвини критиците, че пренебрегват представянето на останалите футболисти
Сестрата на Кристиано Роналдо – Кати Авейро, реагира остро на критиките към капитана на Португалия след равенството 1:1 срещу ДР Конго в първия мач на тима на Мондиал 2026.
41-годишният нападател не успя да се разпише в двубоя на стадион NRG в Хюстън и пропусна няколко добри възможности, което предизвика негативни коментари от редица футболни анализатори и бивши звезди на играта, сред които Тиери Анри и Златан Ибрахимович.
Кати Авейро обаче застана твърдо зад брат си и насочи вниманието към представянето на целия отбор.
"Някак си те магически забравиха как да подават, да печелят топки или да контраатакуват. По мое скромно мнение всички играха слабо“, написа тя в социалните мрежи.
Португалия поведе чрез Жоао Невеш, който по-късно бе избран за играч на мача, но допусна изравняване и стартира турнира само с точка.
Пред отбора на Роберто Мартинес предстоят още два двубоя от груповата фаза – срещу Узбекистан на 23 юни и срещу Колумбия на 28 юни, в които „мореплавателите“ ще търсят първата си победа на световното първенство.