Сестрата на Кристиано Роналдо скочи в защита на звездата след критиките за равенството с ДР Конго

Сестрата на Кристиано Роналдо – Кати Авейро, реагира остро на критиките към капитана на Португалия след равенството 1:1 срещу ДР Конго в първия мач на тима на Мондиал 2026.

41-годишният нападател не успя да се разпише в двубоя на стадион NRG в Хюстън и пропусна няколко добри възможности, което предизвика негативни коментари от редица футболни анализатори и бивши звезди на играта, сред които Тиери Анри и Златан Ибрахимович.

Кати Авейро обаче застана твърдо зад брат си и насочи вниманието към представянето на целия отбор.

"Някак си те магически забравиха как да подават, да печелят топки или да контраатакуват. По мое скромно мнение всички играха слабо“, написа тя в социалните мрежи.

Португалия поведе чрез Жоао Невеш, който по-късно бе избран за играч на мача, но допусна изравняване и стартира турнира само с точка.

Пред отбора на Роберто Мартинес предстоят още два двубоя от груповата фаза – срещу Узбекистан на 23 юни и срещу Колумбия на 28 юни, в които „мореплавателите“ ще търсят първата си победа на световното първенство.