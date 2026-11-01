БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%

Сестри Стоеви спечелиха бронзови медали на двойки на турнир в Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Габриела и Стефани Стоеви отстъпиха на полуфиналите.

Стефани Стоева Габриела Стоева сестри Стоеви
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са №4 в схемата, загубиха на полуфиналите от петите поставени Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадхант (Индонезия) с 16:21, 22:24 за 50 минути.

Двубоят беше изключително равностоен, особено втория гейм, когато след 22:22 представителките на Индонезия взеха две поредни разигравания, за да затворят мача.

Стефани Стоева и Габриела Стоева са двукратни шампионки в турнира от 2018 и 2020 година.

Междувременно, Андрей Марков също завоюва бронзов медал на Slovenia Junior International 2026 – Открит шампионат на Словения по бадминтон за младежи и и девойки до 19 години, в град Словени Градец.

След три последователни победи Марков, който е пети поставени в схемата, отстъпи на полуфиналите пред Мориц Фогел (Австрия) с 12:21, 20:22.

#Стефани Стоева #Габриела Стоева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
1
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
2
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
3
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
4
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
6
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Други спортове

Дора Христова заслужи приза за най-добра българска кадетка в турнира за Купа Свечников
Дора Христова заслужи приза за най-добра българска кадетка в турнира за Купа Свечников
Фарзад Золхарди напусна националния отбор по таекуондо Фарзад Золхарди напусна националния отбор по таекуондо
Чете се за: 02:37 мин.
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
9138
Чете се за: 06:05 мин.
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР) България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
29093
Чете се за: 04:37 мин.
Фарниев вече не е треньор на Семен Новиков Фарниев вече не е треньор на Семен Новиков
Чете се за: 01:25 мин.
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон
Чете се за: 06:05 мин.

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ