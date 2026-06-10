Сестри Стоеви започнаха убедително участието си в Сидни

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха по впечатляващ начин участието си на турнира по бадминтон от сериите "HSBC BWF World Tour Super 500“ в Сидни с награден фонд от 500 хиляди долара.

Поставените под номер 3 в схемата на двойки жени българки не срещнаха никакви затруднения срещу представителките на домакините Приска Кустиади и Морийн Клариса Виджая. Европейските шампионки се наложиха с категоричното 21:6, 21:7 само за 24 минути игра.

Сестрите демонстрираха превъзходство още от началото на двубоя и не оставиха съмнения в по-високата си класа, като отстъпиха едва 13 точки в двата гейма.

С успеха си Стефани и Габриела Стоева се класираха за втория кръг на надпреварата, където ще се изправят срещу американките Одри Чан и Джазмин Йънг.