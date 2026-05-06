БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сезонът на клей остава решаващ в битката за №1 в света в мъжкия тенис

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

За първи път от Australian Open през януари насам Яник Синер ще трябва да защитава точки за ранглистата.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яник Синер се радва на почти безупречен клей сезон в Европа до момента, след като спечели титлите в Монте Карло и Мадрид. Предстоящото участие на италианеца в Мастърс 1000 турнира в Рим обаче ще има допълнителен залог.

За първи път от Australian Open през януари насам Синер ще трябва да защитава точки за ранглистата на ATP. През 2025 година той достигна финала в Рим, което означава, че започва тазгодишното издание с пасив от 590 точки в актуалната класация.

Подобна ситуация очаква 24-годишния италианец и на „Ролан Гарос“, където също игра финал миналата година и ще трябва да защитава сериозен актив от 1300 точки.

В същото време основният му конкурент Карлос Алкарас ще загуби общо 3000 точки от двата турнира, тъй като няма да може да защити титлите си заради контузия в китката.

Настоящата преднина на Синер на върха в световната ранглиста е впечатляваща, особено като се има предвид, че в началото на февруари той изоставаше с над 3000 точки от Алкарас. Сега италианецът има възможност да увеличи още повече дистанцията си. При титла в Рим той би дръпнал с близо 2800 точки пред испанеца.

Все пак сценарият може да се развие и в друга посока. Ако Синер отпадне още в първия си мач – срещу Алекс Микелсен или Себастиан Офнер – преднината му ще се свие до около 1800 точки.

В по-дългосрочен план евентуална загуба на точки през клей сезона може да се окаже решаваща, особено с оглед на факта, че Синер ще защитава и титлата си от Уимбълдън, която носи 2000 точки.

Свързани статии:

Яник Синер пред още едно историческо постижение: Щастлив съм да се върна в Рим
Яник Синер пред още едно историческо постижение: Щастлив съм да се върна в Рим
Ако успее да спечели титлата в Рим, Яник Синер ще се превърне във...
Чете се за: 02:05 мин.
Яник Синер след петата поредна титла от Мастърс 1000: Не мога да се сравнявам с Рафа, Роджър и Новак
Яник Синер след петата поредна титла от Мастърс 1000: Не мога да се сравнявам с Рафа, Роджър и Новак
"В крайна сметка резултатите са само следствие от това колко труд...
Чете се за: 04:10 мин.
#ранглиста АТР #Карлос Алкарас #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
1
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
2
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток
3
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в...
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)
4
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха...
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
5
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7...
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 на живо по БНТ 3
6
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Тенис

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в Бока Ратон
Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в Бока Ратон
Иван Иванов отстъпи пред Жофри Бланкано в два сета Иван Иванов отстъпи пред Жофри Бланкано в два сета
Чете се за: 00:42 мин.
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнир в Италия Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнир в Италия
Чете се за: 01:30 мин.
Джокович блести на „Пиаца дел Пополо“ преди завръщането си в Рим Джокович блести на „Пиаца дел Пополо“ преди завръщането си в Рим
Чете се за: 01:37 мин.
Елизара Янева отпадна във втория кръг на тенис турнира WТА 125 на клей в Истанбул Елизара Янева отпадна във втория кръг на тенис турнира WТА 125 на клей в Истанбул
Чете се за: 01:05 мин.
Арина Сабаленка не изключи бойкот на Големия шлем заради спора за наградните фондове Арина Сабаленка не изключи бойкот на Големия шлем заради спора за наградните фондове
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София
Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
В памет на загиналите български военни - с венци и цветя отдават...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Почетна смяна на караула в празничния 6 май
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ