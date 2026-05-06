Сезонът на клей остава решаващ в битката за №1 в света в мъжкия тенис

Яник Синер се радва на почти безупречен клей сезон в Европа до момента, след като спечели титлите в Монте Карло и Мадрид. Предстоящото участие на италианеца в Мастърс 1000 турнира в Рим обаче ще има допълнителен залог.

За първи път от Australian Open през януари насам Синер ще трябва да защитава точки за ранглистата на ATP. През 2025 година той достигна финала в Рим, което означава, че започва тазгодишното издание с пасив от 590 точки в актуалната класация.

Подобна ситуация очаква 24-годишния италианец и на „Ролан Гарос“, където също игра финал миналата година и ще трябва да защитава сериозен актив от 1300 точки.

В същото време основният му конкурент Карлос Алкарас ще загуби общо 3000 точки от двата турнира, тъй като няма да може да защити титлите си заради контузия в китката.

Настоящата преднина на Синер на върха в световната ранглиста е впечатляваща, особено като се има предвид, че в началото на февруари той изоставаше с над 3000 точки от Алкарас. Сега италианецът има възможност да увеличи още повече дистанцията си. При титла в Рим той би дръпнал с близо 2800 точки пред испанеца.

Все пак сценарият може да се развие и в друга посока. Ако Синер отпадне още в първия си мач – срещу Алекс Микелсен или Себастиан Офнер – преднината му ще се свие до около 1800 точки.

В по-дългосрочен план евентуална загуба на точки през клей сезона може да се окаже решаваща, особено с оглед на факта, че Синер ще защитава и титлата си от Уимбълдън, която носи 2000 точки.