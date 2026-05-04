Яник Синер пред още едно историческо постижение: Щастлив съм да се върна в Рим

Ако успее да спечели титлата в Рим, Яник Синер ще се превърне във втория тенисист след Новак Джокович, който притежава всичките 9 от сериите Мастърс.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Водачът в световната ранглиста Яник Синер сътвори история в Мадрид, след като стана първият тенисист, който печели пет поредни титли от сериите Мастърс 1000.

Следващата му цел е трофеят в Рим, единственият от веригата, който италианецът не притежава в колекцията си.

24-годишният Синер добави титлата от испанската столица към победите си в Париж, Индиан Уелс, Маями и Монте Карло.

През миналата година той отстъпи на големия си съперник Карлос Алкарас на финала в първото си участие след тримесечно наказание за допинг.

Ако успее да спечели в Рим, Яник Синер ще се превърне във втория тенисист след Новак Джокович, завоювал всички титли от сериите Мастърс 1000.

„Да играеш у дома винаги е специално. Чувствам се добре физически и няма причина да не играя в Рим, щастлив съм, че отивам там - много е специално за мен. Миналата година се завърнах след труден период и със сигурност се почувствах много емоционално заради подкрепата там. Така че съм много щастлив да се върна там, но от друга страна не е лесно да спечелиш - всички турнири са много трудни", каза той.

"В момента честно казано просто мисля за психическа почивка за следващите 2-3 дни, защото дадох толкова много и се влага толкова енергия във всеки турнир, така че ще видим“, заяви Синер.

Турнирът в Рим започва тази седмица, а световният номер 1 е изявен фаворит в отсъствието на Карлос Алкарас, който страда от контузия в китката и отказа участие.

