Яник Синер след петата поредна титла от Мастърс 1000: Не мога да се сравнявам с Рафа, Роджър и Новак

Яник Синер, който спечели трофея на тенис турнира в Мадрид и постигна исторически резултат от пет поредни титли от ATP Мастърс 1000, отхвърли сравненията с легендите в този спорт.

Резултат, който дори „Голямата тройка“ включваща Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович не е постигала.

Италианецът триумфира в Париж миналия ноември, а този сезон успя да спечели титлите в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид.

„Както винаги съм казвал, не мога да се сравнявам с Рафа, Роджър, Новак“, заяви 24-годишният Синер на пресконференцията след успеха си над Александър Зверев на финала в Мадрид.

„Това, което направиха, е нещо невероятно. Не играя за тези рекорди, нито пък играя за рекорди като цяло. Играя за себе си. Играя за отбора си, защото те знаят какво стои зад мен. Също така и за семейството ми, защото с успеха, който постигнах, те никога не промениха начина, по който се отнасят към мен. Разбира се, това означава много, това са страхотни числа. Но зад всичко това, стои много дисциплина, много жертви", обясни световният номер 1.

„Харесва ми да подобрявам представянето си, за да бъда най-добрата версия на себе си. Не играя за други рекорди. Това, което другите играчи са правили в миналото, и което Новак все още прави, е нещо невероятно. Не мога да се сравнявам с тях“, добави Синер.

Италианецът, който записа разгромна победа над Зверев с 6:1, 6:2 на финала в Мадрид, е загубил само два сета в 27-те мача в настоящата си серия от победи в турнирите от сериите Мастърс 1000.

Той не пожела да посочи „най-трудния“ мач по време на серията си от победи, която премина през закрити кортове с твърда настилка, открити кортове с твърда настилка и клей.

„Говорейки за трудни мачове, всеки мач е труден. Няма лесен мач", каза Синер.

„Трудно е да се избере, условията са различни през цялото това време. В Париж е на закрито. После отиваш в Индиън Уелс, в Маями. Сменяш настилката в Монако, където играта е малко по-бавна, в Мадрид се играе на друга надморска височина, трудно е да избера един или няколко мача“, обясни той.

Синер подчерта появата на нови таланти, които го предизвикат да показва най-добрата си игра.

„Има страхотни млади играчи, като Рафаел Джодар, който не беше познат само до преди шест месеца, също и Александър Блокс, който стигна до полуфиналите тук", заяви италианецът.

"Мисля, че има невероятни тенисистии, всеки един от тях е с потенциал и ти трябва да си готов, да се информираш за всяко име, което ще се появи на корта срещу теб. Разбира се, моята работа е винаги да се подобрявам като играч, защото в крайна сметка резултатите са само следствие от това колко труд си вложил. Определено с моя екип работим много добре, но трябва да продължим. Много съм щастлив да продължа да работя и да усъвършенствам още моята игра“, заключи лидерът в световната ранглиста.