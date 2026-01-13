Шаби Алонсо: Тръгвам си с уважение, благодарности гордост

Шаби Алонсо коментира за първи път своята раздяла с Реал Мадрид. Испанците се разделиха със старши треньора в понеделник вечер след загубата на финала от Барселона в турнира за Суперкупата на Испания в Джеда.

Испанецът публикува кратко изявление в социалните мрежи, където благодари на всички в редиците на „белите“.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Xabi Alonso (@xabialonso)





„Този ​​професионален етап приключи и нещата не се развиха така, както искахме. Да работя като треньор на Реал Мадрид беше чест и голяма отговорност. Благодаря на клуба, играчите и най-вече на феновете, и на целия Мадридисмо – за доверието и подкрепата им. Тръгвам си с уважение, благодарност и гордост, че направих всичко възможно“, написа той.

Алонсо ръководи мадридчани от 1 юни 2025 г. Под ръководството на испанеца „лос бланкос“ изиграха 34 мача, като спечели 24, завършиха наравно 4 и загубиха 6. На 11 януари Реал отстъпи драматично в „Ел Класико“ на първия значим турнир през сезона на испанска земя.