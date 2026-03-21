БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шампионът от Индиън Уелс Яник Синер пренесе победната си серия в Маями

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Световният №2 преодоля Дамир Джумхур в два сета, Оже-Алиасим също продължава напред

Шампионът от Индиън Уелс Яник Синер пренесе победната си серия в Маями
Слушай новината

Световният номер 2 в мъжкия тенис Яник Синер започна с победа участието си на турнира от сериите "Мастърс“ 1000 в Маями, който се провежда на твърди кортове с награден фонд от близо 9,5 милиона долара.

Италианецът, който преди дни триумфира в Индиън Уелс, се наложи над босненеца Дамир Джумхур с 6:3, 6:3 за малко повече от час игра. Синер реализира един пробив в първия сет и още два във втория, като контролираше развоя на двубоя през цялото време.

Той впечатли със силен сервис, записвайки девет аса срещу само един за съперника си, както и с 21 печеливши удара срещу едва осем за Джумхур. Италианецът почиваше в първия кръг, а в следващия ще срещне победителя от мача между французина Корентен Муте и чеха Томаш Махач.

В друг двубой от програмата канадецът Феликс Оже-Алиасим се наложи над унгареца Мартон Фучович със 7:6(3), 7:5. Двамата демонстрираха стабилна игра на сервис, но канадецът бе по-концентриран в ключовите моменти. В третия кръг той ще се изправи срещу французина Теренс Атман, който елиминира сънародника си Артюр Риндеркнеш.

#Мастърс 1000 в Маями 2026 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ