Шампионската лига се завръща с три здрави дуела

Шампионската лига се завръща с шест мача от първия кръг тази вечер. Три интригуващи срещи ще дадат старт на новия сезон в турнира на богатите. Зрелището е гарантирано, тъй като ни очакват три здрави дуела – Атлетик Билбао - Арсенал, Реал Мадрид - Марсилия и Ювентус - Борусия Дортмунд.

"Артилеристите" са сред фаворитите за краен успех в турнира. Контузии намалиха шансовете на тима в полуфиналния сблъсък с ПСЖ миналия сезон, но летните им покупки дават надежди за нова силна кампания. Отборът на Микел Артета има покритие на всяка позиция. Началото обаче няма да е лесно.

Атлетик Билбао записа силно представяне в Лига Европа и място в челната четворка на Ла Лига миналия сезон. Тази година баските спечелиха три от първите си четири мача в първенството. Въпреки това, Атлетик претърпя поражение от Депортиво Алавес с 0:1 у дома в събота. Те доминираха в мача, но се затрудниха да създадат чисти положения без Нико Уилямс в състава си. Звездата на тима няма да бъде на линия и за мача с Арсенал.

Реал Мадрид, който по традиция всяка година е сред претендентите за трофея, започва участието си този сезон с надежда за завръщане към силните си представяния от близките години. Първият мач е срещу Марсилия. Гостите трудно ще се справят на "Бернабеу".

Хората на Роберто Де Дзерби имаха проблеми досега през сезона при гостувания, въпреки че загубиха и двата пъти със злощастни голове в края. Все пак, съперникът тук е доста по-тежък. Реал е с 4 победи от 4 мача, като момчетата на Шаби Алонсо постепенно набират скорост и се очаква в дебютния мач от ШЛ да продължат добрата тенденция.

Ювентус, също един от отборите с големи амбиции, започна по много силен начин сезона в Серия А. Наред е домакинство на Борусия Дортмунд.

Гостите също са с добро начало. "Жълто-черните" не могат да се оплачат, след като имат 7 точки от 9 възможни след 3 кръга в Германия, като можеше дори да са с максимален брой при малко по-добро стечение на обстоятелствата. В Торино е нормално да очакваме, че домакините ще са по-настъпателни и ще имат повече шансове за успех.

Програма за мачовете във вторник:

19:45 ч.

Атлетик Билбао - Арсенал

ПСВ Айндховен - Роял Юнион СЖ

22:00 ч.

Бенфика - Карабах

Реал Мадрид - Марсилия

Тотнъм - Виляреал

Ювентус - Борусия Дортмунд.