БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 28 точки и изведе Оклахома Сити до успеха срещу Голдън Стейт Уориърс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Това е 11-а победа за „гръмотевиците“ от началото на сезона и пети успех от пет двубоя като домакин.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 28 точки и изведе Оклахома Сити до успеха срещу Голдън Стейт Уориърс
Снимка: БТА
Слушай новината

Миналогодишният носител на приза за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация - Шей Гилджъс-Алекзандър изведе Оклахома Сити Тъндър до убедителен успех със 126:102 срещу Голдън Стейт Уориърс. Тимът от Оклахома излезе напред в резултата отрано и през целия мач не изпусна водачеството си. Това е 11-а победа за „гръмотевиците“ от началото на сезона и пети успех от пет двубоя като домакин. Голдън Стейт е с баланс от 6 победи и 6 загуби.

Канадската звезда на шампионите от миналата кампания отбеляза 28 точки и направи 11 асистенции, а Чет Холмгрен добави 23 пункта и 11 борби със стопроцентова успеваемост при стрелбата. Стеф Къри беше отново на паркета за Уориърс, но имаше затруднения при завръщането си след боледуване и записа едва 11 точки.

Юта Джаз разгроми вицешампиона от предишния сезон Индиана Пейсърс със 152:128 като домакин. Това е четвърти най-резултатен мач в историята на отбора след две постижения от 154 (през 2021 и 2023) и 153 точки през 1978 година, когато отборът все още играе двубоите си в Ню Орлиънс. Лаури Марканен отбеляза 35 точки за Юта, включително 5 от 7 успешни опита отдалеч, а Сви Михайлюк и Ейс Бейли помогнаха с по 20 пункта, а още петима играчи записаха двуцифрен брой точки за отбора от Солт Лейк Сити. За Индиана Паскал Сиакам завърши с 27 точки, докато Андрю Нембхард беше с 25 в петата поредна загуба за отбора, който вече е с баланс от 1 победа и 10 загуби.

Никола Йокич донесе успеха в гостуването на Денвър Нъгетс срещу Сакраменто Кингс със 122:108. Сърбинът записа 35 точки (при стрелба 16 от 19), 7 асистенции и 15 борби. Джамал Мъри добави 23 точки и 8 асистенции в петата поредна победа на Денвър. За "кралете" най-полезен беше Домантас Сабонис с 19 точки и 8 борби, а заместникът му Дрю Юбанкс почти изравни статистиката му с 19 пункта и 7 борби.

В най-оспорвания мач от вечерта отборът на Филаделфия 76ърс надви Бостън Селтикс при резултат 102:100. Резервата Джъстин Едуардс беше най-резултатен за отбора от Филаделфия с 22 точки, включително 5 успешни опита от тройката, а Кели Убре Джуниър отбеляза победния кош при 8.7 оставащи секунди. За Бостън отново Джейлън Браун вкара най-много точки (24), но това не достигна на "келтите" да за победата.

#НБА 2025/2026 #Шай Гилджъс-Алекзандър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
2
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
3
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
4
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
6
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: НБА

Легендарният баскетболист Майкъл Рей Ричардсън загуби битката с рака
Легендарният баскетболист Майкъл Рей Ричардсън загуби битката с рака
ЛеБрон Джеймс ще се подготвя с отбор от G Лигата ЛеБрон Джеймс ще се подготвя с отбор от G Лигата
Чете се за: 01:27 мин.
Шоу на Кейд Кънингам спаси Детройт в НБА Шоу на Кейд Кънингам спаси Детройт в НБА
Чете се за: 03:00 мин.
Лука Дончич върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО) Лука Дончич върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 04:45 мин.
Ню Йорк Никс победи Бруклин Нетс, а Карл-Антъни Таунс записа 8-ия си "дабъл-дабъл" този сезон в НБА Ню Йорк Никс победи Бруклин Нетс, а Карл-Антъни Таунс записа 8-ия си "дабъл-дабъл" този сезон в НБА
Чете се за: 04:42 мин.
На 88-годишна възраст почина легендата на баскетбола Лени Уилкинс На 88-годишна възраст почина легендата на баскетбола Лени Уилкинс
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш
С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ