ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за „Играч с решаващ принос“ в оспорваните мачове от редовния сезон на НБА

від БНТ , Източник: БТА
Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър
Снимка: БТА
Звездата на Оклахома Сити Тъндър - Шей Гилджъс-Алекзандър бе избран за наградата „Играч с решаващ принос“ в оспорваните мачове от редовния сезон на Националната баскетболна асоцицация.

Канадският гард получи 96 от 100 възможни гласа за първото място в гласуването за приза, който носи името на легендата на Лос Анджелис Лейкърс Джери Уест.

С 484 точки Гилджъс-Алекзандър завърши далеч пред втория Джамал Мъри (Денвър Нъгетс) със 117 точки и Антъни Едуардс (Минесота Тимбъруулвс) със 116.

27-годишният канадец е действащ носител на приза за Най-полезен играч в НБА от миналия сезон и е основен кандидат за спечелването на второ поредно отличие.

„Тази награда означава много за мен. За да я заслужиш, трябва да помогнеш на тима си да печели двубои в последните моменти, а за мен най-важното е да печеля мачове“, заяви Гилджъс-Алекзандър.

Той беше най-резултатен от цялата Лига със 175 точки в ключовите моменти на оспорваните мачове, каквито по дефиниция са срещите с по-малко от 5 точки разлика в последните пет минути от редовното време или продълженията.

Това е четвърти сезон, в който тази награда се връчва, а предишните победители са Де'Арън Фокс (2023 г. тогава със Сакраменто Кингс), Стеф Къри (2024 г. - Голдън Стейт Уориърс) и Джейлън Брънсън (2025 г. - Ню Йорк Никс).

