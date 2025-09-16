Шиникова потегли успешно на сингъл и двойки в Монастир

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл и четвърфиналите на двойки на турнира на клей в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата на сингъл победи убедително с 6:3, 6:2 Арина Булатова (Русия). Срещата продължи 84 минути.

Българката спечели три поредни гейма от 2:2 до 5:2 в първия сет, а след това го взе с 6:3. Тя направи серия от три печеливши гейма от 3:2 до 6:3 във втората част и триумфира с победата.

Във втория кръг Шиникова ще играе срещу победителката от мача между Ноелия Бусо Саноти (Италия) и Анджелика Сара (Испания).

В надпреварата на двойки Изабелла Шиникова и Валерия Буну (Зимбабве) се справиха с Валерия Кусенкова (Испания) и Лина Суси (Тунис) с 6:2, 6:4 и се класираха за четвъртфиналите.