Щафета на България се класира на 12-о място на Световната купа по биатлон в Руполдинг

Мъжката щафета на България в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Владимир Зашев се класира на 12-о място на 4 по 7.5 км на Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг.

Националите направиха отлично състезание и бяха много близо до това да завършат сред първите шест състава, след като по време на състезанието бяха дори втори. На първи пост Благой Тодев използва само един допълнителен патрон и след втората стрелба беше 12-и, а след него Владимир Илиев изведе България до четвъртата позиция. Илиев също се нуждаеше само от един допълнителен патрон във втората си стрелба, излезе от стрелбището четвърти и предаде девети. На трети пост Константин Василев продължи отличното представяне и с чиста първа стрелба премина контролата четвърти, на 6.3 зад лидера САЩ, а след това отново не пропусна мишена и след напускане на стрелбището беше втори с пасив от 0.4 секунди зад Мартин Понсилуома. Националът предаде четвърти на Васил Зашев, който обаче не успя да удържи предните позиции, използва три допълнителни патрона във втората си стрелба и финишира 12-и.

Най-доброто класиране на България в щафетата за мъже е седмото място от Руполдинг през 2015 година, в състав Иван Златев, Димитър Парталов, Владимир Илиев и Димитър Герджиков.

Победител стана квартетът на Франция Фабиен Клод, Оскар Ломбардо, Кентен Фийон Майе и Ерик Перо, който измина трасето за 1:08.58.1 час с една наказателна обиколка и 4 допълнителни патрона. "Петлите" триумфираха след силен последен пост на Ерик Перо.

На второ място е Норвегия на 6.2 секунди със 7 допълнителни патрона и без наказателна обиколка, а на трето са домакините от Германия на 7.9 с пет допълнителни патрона.

Така Франция сложи край на серията от три поредни победи на Норвегия в дисциплината. Швеция, която зае трето място в предишните три щафети, трябваше да се задоволи с четвърто място.

Преди старта в Руполдинг, норвежкият отбор присъства на погребението на покойния си съотборник Сиверт Гуторм Бакен, който беше погребан във вторник в родния си град Лилехамер. 27-годишният Бакен беше намерен мъртъв на 23 декември от съотборника си Йохан-Олав Ботн в хотелската стая по време на тренировъчен лагер в Италия.

В четвъртък Норвегия спечели женската щафета на 4 по 6 км.

В петък, 16 януари, в Руполдинг предстои спринт на 7.5 километра за жени с българско участие.