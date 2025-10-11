Щафетата на България за мъже записа силен резултат на 5000 м на Световната купа по шорттрек в Монреал

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:04.524 минути.

Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев, Максим Максимов и Асен Гюров
Снимка: БТА
Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на 5000 метра на Световната купа по шорттрек в Монреал (Канада).

Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:04.524 минути и останаха зад тимовете на Китай, Казахстан и Германия. Китай и Казахстан продължават на полуфиналите.

На 1500 метра при жените Катрин Маноилова се нареди четвърта в първа серия с 2:35.302 минути и ще премине през репешажите.

На 1000 метра при мъжете Иван Дончев, Асен Гюров и Максим Максимов не успяха да преминат първите серии, а на репешежите заеха съответно Дончев трето място във втора серия с 1:27.591 минута, Максимов пето в трета с 1:31.041, а Гюров четвърто в десета с 1:33.363 минута.

Световната купа в Монреал продължава до неделя, а следващата седмица предстои още една.

