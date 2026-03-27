Щъркелите пристигнаха в софийския квартал "Бенковски" (СНИМКИ)

През месец март първите щъркели вече дойдоха в столичния квартал "Бенковски" за радост на деца и възрастни.

Белият щъркел е не само символ на пролетта и новия живот, но и един от най-добрите индикатори за състоянието на околната среда. Той живее близо до хората и избира чиста природата. Щъркелът също така е символ на здраве и дълголетие.

България се нарежда сред страните с най-много бели щъркели в Европа. Популацията на белия щъркел в страната бележи истински подем и за последните 10-ина години се е увеличила с една трета.

Най-широко разпространената традиция, свързана с българския фолклор, е носенето на мартеницата в началото на пролетта. Сваля се чак тогава, когато се види първия щъркел, като веднага се закачва на разцъфнало дръвче.

