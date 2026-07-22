Ще бъде подписана Спогодба за регулиране на трудовата миграция с Узбекистан

Правителството одобри проекта на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция (Спогодбата).

Предвижда се Спогодбата да се прилага за граждани на България и Узбекистан с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила.

Със Спогодбата се регламентира наемането без отделно разрешение за работа на узбекистански работници в България за срок до 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно.

Наетите по Спогодбата работници ще имат същите трудови права, задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.