Ще проверяват съдиите от апелативните съдилища за забавяне на делата за катастрофи

В Съдебната палата се проведе среща между представители на Върховния касационен съд (ВКС) и близки на загинали при пътнотранспортни произшествия, съобщиха от институцията. В нея участваха Галина Захарова – председател на ВКС, Лада Паунова – заместник-председател на съда и ръководител на Наказателната колегия, Антоанета Данова – председател на отделение в Наказателната колегия и представители на Сдружението „Ангели на пътя“, обединяващо граждани, които са загубили децата си или други свои близки след пътнотранспортни произшествия. На срещата присъства и Николай Попов, баща на загиналата в тежка катастрофа с тир 12-годишна Сияна.

Представителите на гражданското общество посочиха констатациите си за дефицити в законодателството и в съдебната система – в съда и в прокуратурата, изразиха и своето недоволство от бавното правосъдие, от вида и размера на налаганите наказания по дела за престъпления на пътя, когато извършителите са употребили алкохол и наркотици или са шофирали с превишена скорост, както и когато престъплението е извършено на пешеходна пътека или след преминаване на червен светофар. Направиха и уточнението, че според тях в съдебната система има много честни и достойни съдии и прокурори.

По време на срещата бяха отправени и конкретни предложения, чрез които според близките на загиналите при пътнотранспортни произшествия може да се постигне търсената от обществото справедливост. Едно от тях е да бъде образувано тълкувателно дело пред Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, по което да бъде постановено решение за уеднаквяване на практиката по въпроса кои престъпления на пътя са извършени умишлено и кои – по непредпазливост, както и по въпроса кога при транспортните престъпления започва т. нар. опасна зона (зона за предотвратяване на инциденти – най-малкото разстояние, на което едно превозно средство може да бъде спряно от момента на появяване на препятствието на пътя). Сред другите предложение са да се изследват причините за забавянията по делата, да се създаде по-добра нормативна уредба за вещите лица, да се организират обучения за съдиите, които разглеждат такива дела и др.

Председателят на ВКС Галина Захарова изрази своята съпричастност към болката на участниците в разговора, загубили свои близки при катастрофи. Увери ги, че наистина важни за осъществяване на правосъдието са поставените от тях въпроси: за наказателните политики, за противоречивата практика, за причините за забавяне на производствата. След уточнението, че на съдиите е забранено да обсъждат конкретни дела, представителите на ВКС изразиха своите позиции по общите констатирани проблеми и очертаха правомощията на съда, чрез които може да се постигнат част от очакваните от обществото резултати по отношение на производствата за пътнотранспортни произшествия.

Съдия Захарова пое ангажимент през 2026 г. в съответствие с правомощията, предоставени от Закона за съдебната власт, да бъдат извършени тематични проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища относно движението на делата за престъпления по транспорта, като анализът на получените данни ще бъде използван за идентифициране на причините за забавянията по тези дела и за оптимизиране на съдопроизводствената дейност.

От своя страна, съдия Паунова посочи, че резултатите от тематичните проверки ще бъдат използвани за основа на дискусия в рамките на стартиралата през 2025 г. серия от професионална обсъждания по актуални въпроси на съдебната практика, организирани от Върховния касационен съд. На този форум съдии от цялата страна ще имат възможност да се запознаят с резултатите от тематичните проверки в апелативните съдилища и да обсъдят начините за преодоляване на констатираните проблеми.

Председателят на ВКС увери представителите на гражданското общество, че и в момента в Националния институт на правосъдието се провеждат обучения за съдии, разглеждащи дело за пътнотранспортни произшествия, като тези курсове ще продължат и през следващата година.

Срещата протече в конструктивен и градивен тон и от двете страни, като всички участници останаха удовлетворени от осъществения диалог и от очертаната посока за решаване на обсъдените проблеми. Обединиха се около позицията, че със съвместните усилия на съдебната власт и на гражданското общество, включително и чрез отправяне на препоръки за законодателни промени, може да се постигне по-бързо и справедливо правосъдие.