Щефан Ембахер триумфира във Викерсунд, Владимир Зографски остана извън топ 30

Австриецът записа първа победа за Световната купа, българинът завърши на 32-о място

Снимка: AP Photo
Австриецът Щефан Ембахер спечели старта по ски полети във Викерсунд, валиден за Световната купа по ски скок.

20-годишният състезател постигна първия си успех в надпреварата, след като направи скокове от 232 и 225 метра и събра 459.1 точки. Втори остана японецът Томофуми Найто, а трети се нареди норвежецът Йохан Андре Форфанг.

Българинът Владимир Зографски завърши на 32-о място, след като записа скок от 203.5 метра и 160.7 точки. Така той не успя да намери място сред първите 30, които получиха право на втори опит.

Един от фаворитите Домен Превц остана едва пети, но продължава да води в генералното класиране за Световната купа с 1968 точки. След него са Рьою Кобаяши и Даниел Чофених, докато Зографски заема 17-ата позиция.

С победата си Ембахер излезе начело и в подреждането за Световната купа по ски полети.

В неделя предстои още едно състезание във Викерсунд, а финалът на сезона ще се проведе в Планица следващия уикенд.

#Щефан Ембрахер #Световна купа по ски скок 2025/26 # Владимир Зографски

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
