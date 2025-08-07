БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Щефани Фениер слага край на своята кариера

Австрийката спира със ските само на 31 години.

щефани фениер слага своята кариера
Снимка: БТА
Щефани Фениер слага край на своята кариера няколко месеца преди старта на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Това обявиха от австрийската федерация чрез изявление, свързано с решението на скиорката.

"След зряло разсъждение Щефани Фениер реши да обяви отказването си на 31 години. След 12 години за Световната купа тиролката слага финална точка на кариерата си, за да се ориентира в друга сфера“, написаха от централата.

По време на кариерата си австрийката спечели три медала от световни първенства. През 2017 г. в Сен Мориц тя стана световен вицешампион в спускането. Осем години по-късно в Заалбах 2025 спечели златото в супергигантския слалом, изпреварвайки фаворитката Федерика Бриньоне, както и бронз в комбинацията отборно.

Фениер прави дебют в Световната купа през 2013 на 19 години, като има три победи - сред които и спускането в Кортина д'Ампецо в края на януари 2024, където ще се проведе и олимпийското състезание.

Участвала е само веднъж на Олимпийски игри - през 2018 в Пьончанг (Република Корея), като не завършва спускането.

