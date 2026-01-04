Камий Раст спечели женския слалом в Кранска гора след страхотен втори манш

Вторият манш приключи по изключително драматичен начин, след като швейцарката завърши на само 0,04 секунди пред Микаела Шифрин.
Швейцарката Камий Раст спечели слалома за жени от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кранска гора, с което направи дубъл през уикенда в словенския курорт.
След като в събота Раст триумфира в гигантския слалом, днес тя дублира успеха в слалома след спираща дъха битка с рекордьорката по победи в Световната купа Микаела Шифрин от САЩ.
Швейцарката бе лидер след първия манш, в който финишира с 50.24 секунди, а времето ѝ бе с точно една десета по-добро от това на Шифрин. Във втория манш обаче американката показа невероятно каране и поведе в класирането с 1.69 секунди пред Уенди Холденер, като даде най-добро време и в четирите сектора от пистата. Раст изглеждаше под огромен натиск, но 26-годишната алпийка издържа и на свой ред даде най-доброто време в манша от 49.96 секунди - с 0.04 секунди по-добро от това на Шифрин.
Така в крайна сметка Раст завърши с общо време от 1 минута и 40.20 секунди - на 0.14 секунди пред Шифрин и на 1.83 секунди пред сънародничката си Холденер.
Четвърта остана друга американка - Пола Молцан, която финишира на 1.97 секунди от времето на победителката. Австрийката Катарина Трупе и италианката Лара дела Меа допълниха топ 6, но изоставането и на двете спрямо първата позиция бе над две секунди.
В класирането за Световната купа Шифрин води с 823 точки, пред Раст със 703 и новозеландката Алис Робинсън с 484.
Шифрин оглавява и подреждането в дисциплината "слалом" с 580 точки, пред Раст с 362 и албанката Лара Колтури с 280.
Снимки: БТА