Камий Раст спечели женския слалом в Кранска гора след страхотен втори манш

Швейцарката Камий Раст спечели слалома за жени от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кранска гора, с което направи дубъл през уикенда в словенския курорт.

След като в събота Раст триумфира в гигантския слалом, днес тя дублира успеха в слалома след спираща дъха битка с рекордьорката по победи в Световната купа Микаела Шифрин от САЩ.

Швейцарката бе лидер след първия манш, в който финишира с 50.24 секунди, а времето ѝ бе с точно една десета по-добро от това на Шифрин. Във втория манш обаче американката показа невероятно каране и поведе в класирането с 1.69 секунди пред Уенди Холденер, като даде най-добро време и в четирите сектора от пистата. Раст изглеждаше под огромен натиск, но 26-годишната алпийка издържа и на свой ред даде най-доброто време в манша от 49.96 секунди - с 0.04 секунди по-добро от това на Шифрин.

Така в крайна сметка Раст завърши с общо време от 1 минута и 40.20 секунди - на 0.14 секунди пред Шифрин и на 1.83 секунди пред сънародничката си Холденер.

Четвърта остана друга американка - Пола Молцан, която финишира на 1.97 секунди от времето на победителката. Австрийката Катарина Трупе и италианката Лара дела Меа допълниха топ 6, но изоставането и на двете спрямо първата позиция бе над две секунди.

В класирането за Световната купа Шифрин води с 823 точки, пред Раст със 703 и новозеландката Алис Робинсън с 484.

Шифрин оглавява и подреждането в дисциплината "слалом" с 580 точки, пред Раст с 362 и албанката Лара Колтури с 280.

Снимки: БТА