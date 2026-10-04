Отборът на Швейцария записа трета поредна победа в Лигата на нациите след успех с 2:1 срещу Словения в група 1 на Лига В в Люцерн.

Словения поведе с гол на Жан Випотник още във 2-ата минута, но швейцарците направиха обрат още до почивката. Ерик Янжа си вкара автогол, а в 38-а минута Дан Ндойе донесе успеха на Швейцария на собствен терен.

Шотландия победи Северна Македония с 2:0 като гост в друга среща от Лига В.

На стадиона в Скопие Кийрън Боуи откри резултата, а Джон Макгин затвърди успеха, реализирайки дузпа през втората част. След три кръга Швейцария води в Група 1 на Лига Б с 9 точки. Словения (4 точки) е втора, Шотландия (4) е трета, а Северна Македония (0) е на последно място.