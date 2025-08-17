Швьонтек е първата финалистка в Синсинати

Звездата на полския женски тенис Ига Швьонтек се класира за финала на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,15 милиона долара. Поставената под номер 3 победи със 7:5, 6:3 Елена Рибакина.

Шесткратната шампионка от турнирите от Големия шлем изоставаше с пробив и 3:4 в първия сет, но изравни до 5:5 и след това поведе в двубоя след 7:5.

Втората част започна значително по-слабо за представителката на Казахастан, поставена под номер 9. Тя загуби подаването си и допусна пасив от 1:3, отстъпвайки след 99 минути на корта, докато Швьонтек отново демонстрира силни изяви и приключи мача от третата си възможност.

Полската тенисистка се класира за финалния турнир за сезона в WTA, който ще се проведе през ноември в Рияд.

На финала в Синсинати полякинята ще се изправи срещу Жасмин Паолини или Вероника Кудерметова.