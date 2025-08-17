БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Швьонтек е първата финалистка в Синсинати

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Шампионката от Уимбълдън се наложи в два сета над Елена Рибакина.

ига швьонтек продължава третия кръг тенис турнира монреал
Звездата на полския женски тенис Ига Швьонтек се класира за финала на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,15 милиона долара. Поставената под номер 3 победи със 7:5, 6:3 Елена Рибакина.

Шесткратната шампионка от турнирите от Големия шлем изоставаше с пробив и 3:4 в първия сет, но изравни до 5:5 и след това поведе в двубоя след 7:5.

Втората част започна значително по-слабо за представителката на Казахастан, поставена под номер 9. Тя загуби подаването си и допусна пасив от 1:3, отстъпвайки след 99 минути на корта, докато Швьонтек отново демонстрира силни изяви и приключи мача от третата си възможност.

Полската тенисистка се класира за финалния турнир за сезона в WTA, който ще се проведе през ноември в Рияд.

На финала в Синсинати полякинята ще се изправи срещу Жасмин Паолини или Вероника Кудерметова.

