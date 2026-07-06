Сигнал за бомба затвори Съдебната палата в Смолян, съобщи председателят на Административния съд Игнат Колчев. Според Нормативната уредба достъпът в застрашените обекти се ограничава.

Служителите напускат сградата на съда и са в режим на готовност за работа след прекратяване на ограничителните мерки. За изясняване на случая се извършват активни действия, съобщи окръжният прокурор Недко Симов.

Той посочи, че такъв сигнал е подаден и за други органи на съдебната власт, едновременно с този в Смолян.

Продължават процесуално-следствени действия за установяване на извършителя.