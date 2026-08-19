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Откриха 45 контрабандни бойни пистолета на "Капитан Андреево"

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За последните три месеца на митническите служители са задържали 1640 броя огнестрелни оръжия

Откриха 45 контрабандни бойни пистолета на "Капитан Андреево"
Снимка: Агенция "Митници"
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Митническите служители на митнически пункт "Капитан Андреево" откриха 45 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 15.08.2026 г. около 21.00 ч. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – смокини, от Турция през България за Германия. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. При сканирането са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват на седем различни места в шофьорската кабина, в предната част и в един от страничните шкафове за съхранение на инструменти на полуремаркето, както и до акумулатора, общо 45 бойни пистолета.

Контрабандните огнестрелни оръжия са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

За последните три месеца на митническите служители са задържали 1640 броя огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е пет пъти повече от задържаното общо количество за предходните шест години от 2020 до 2025 г. вкл.

#МП "Капитан Андреево" #агенция "Митници" #огнестрелни оръжия

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