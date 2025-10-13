БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силен старт за Ноами Осака на японска земя

Спорт
Японката отнесе своя сънародничка.

силен старт ноами осака японска земя
Снимка: БТА
Наоми Осака започна с победа участието си на турнира в Осака. На своя територия японката победи лесно сънародничката си Вакана Сонобе след 6:0:6:4.

Фаворитката на домакините ще се изправи срещу Сюзън Ламенс (Нидерландия), която елиминира Емилиана Аранго (Колумбия) с 6:1, 6:2.

Британката Кейти Боултър постигна победа над втората поставена Линда Носкова (Чехия) със 7:6 (3), 6:3 за 96 минути. Боултър изостана с 2:4, успя да изравни 4:4 и проби сервиса на Носкова за трети път за 6:5, за да поведе в резултата, но не успя да се възползва от три сетбола и се стигна до тайбрек, където тя най-накрая надделя със 7:3.

Британката поведе с 5:2 във втората част и без проблеми затвори срещата с първия си мачбол. Боултър ще срещне румънката Сорана Кърстя, която се наложи над Моюка Учиджима (Япония) с 2:6, 6:4, 6:2.

"Наистина съм доволна от представянето си днес. Срещу някой като нея трябва да спечелиш мача, тя няма да го загуби, а аз излязох и изиграх наистина добър мач, така че съм доволна", коментира победителката.

В други срещи от турнира номер 6 Олга Данилович (Сърбия) надделя над Нао Хибино (Япония) с 6:4, 1:6, 6:2, а Ашлин Крюгер (САЩ) елиминира Мария Сакари (Гърция) с 2:6, 6:3, 6:4.

