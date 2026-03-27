Силна буря с пориви на вятъра до 120 км/ч удари Загреб и причини щети в различни части на града. По информация на местните власти има пострадали хора, както и значителни материални щети.

Вятърът е събарял дървета, повреждал е автомобили и покриви, а на места е довел до прекъсвания на електрозахранването. Аварийни екипи са реагирали на множество сигнали в рамките на кратко време.

Метеоролозите предупреждават, че опасното време може да продължи и призовават гражданите да бъдат внимателни, да избягват паркове и да ограничат придвижването си при силен вятър.