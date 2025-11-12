Симеон Николов титуляр при шеста поредна победа Локомотив Новосибирск

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С успеха Локомотив взе и реванш за поражението от същия съперник в турнира за Купата на Русия през септември.

симеон николов локомотив новосибирск нямат спиране русия
Снимка: Локомотив-Новосибирск
Слушай новината

Отборът на Локомотив Новосибирск с титулярния си разпределител Симеон Николов постигна убедителна победа с 3:0 (28:26, 25:18, 25:19) над Белогорие в мач от руската Суперлига. Това бе шеста поредна победа за тима на българския треньор Пламен Константинов, който оглавява класирането с почти перфектен баланс – само един загубен гейм от началото на сезона.

С успеха Локомотив взе и реванш за поражението от същия съперник в турнира за Купата на Русия през септември.

Решителен момент настъпи при първия мачбол при резултат 24:18, когато Симеон Николов бе на косъм от директен ас, но топката падна на сантиметри извън очертанията. Малко по-късно грешка от сервис на Белогорие сложи край на срещата и донесе трите точки за тима от Новосибирск.

В следващия кръг Локомотив ще бъде домакин на Нова Новокуйбишевск, а седмица по-късно Симеон Николов и съотборниците му ще гостуват на един от основните си конкуренти – Зенит Казан, който също е без загуба до момента.

Под ръководството на Константинов Локомотив показва стабилност и високо ниво на организация както в атака, така и в защита, а Николов продължава да се утвърждава като ключова фигура в състава.

#Локомотив Новосибирск #симеон николов

Венислав Антов отново блесна за Туркоа, но тимът му загуби от Тур мача за Суперкупата на Франция
Венислав Антов отново блесна за Туркоа, но тимът му загуби от Тур мача за Суперкупата на Франция
Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо
Чете се за: 02:30 мин.
Чете се за: 02:30 мин.
Владимир Гърков над всички при успеха на Сен Назер над Шомон във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Чете се за: 01:00 мин.
Християн Димитров и Самуил Вълчинов допринесоха за успеха на Консар Равена в италианската Серия А2
Чете се за: 01:00 мин.
Чете се за: 01:00 мин.
Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия
Чете се за: 02:10 мин.
Чете се за: 02:10 мин.

