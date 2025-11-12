Симеон Николов титуляр при шеста поредна победа Локомотив Новосибирск

Отборът на Локомотив Новосибирск с титулярния си разпределител Симеон Николов постигна убедителна победа с 3:0 (28:26, 25:18, 25:19) над Белогорие в мач от руската Суперлига. Това бе шеста поредна победа за тима на българския треньор Пламен Константинов, който оглавява класирането с почти перфектен баланс – само един загубен гейм от началото на сезона.

С успеха Локомотив взе и реванш за поражението от същия съперник в турнира за Купата на Русия през септември.

Решителен момент настъпи при първия мачбол при резултат 24:18, когато Симеон Николов бе на косъм от директен ас, но топката падна на сантиметри извън очертанията. Малко по-късно грешка от сервис на Белогорие сложи край на срещата и донесе трите точки за тима от Новосибирск.

В следващия кръг Локомотив ще бъде домакин на Нова Новокуйбишевск, а седмица по-късно Симеон Николов и съотборниците му ще гостуват на един от основните си конкуренти – Зенит Казан, който също е без загуба до момента.

Под ръководството на Константинов Локомотив показва стабилност и високо ниво на организация както в атака, така и в защита, а Николов продължава да се утвърждава като ключова фигура в състава.