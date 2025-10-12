Симеон Николов започна тренировки с Локомотив Новосибирск

18-годишният разпределител от националния отбор по волейбол Симеон Николов вече тренира с новия си клуб — Локомотив Новосибирск.

Младият талант работи под ръководството на Пламен Константинов и помощника му Андрей Жеков, който беше част и от треньорския щаб на България на Световното първенство във Филипините, където нашият тим спечели среброто.

Това е първият голям трансфер при мъжете за Николов. Миналата година той играеше в Колежанския шампионат на САЩ, а сега го очаква ново предизвикателство в един от водещите руски клубове.