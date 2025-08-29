БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симон-Антони Иванов съди Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIА)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази
Слушай новината

Българският състезател Симон-Антони Иванов съди Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIА) във връзка решението на организацията да му наложи 5-годишно наказание, в следствие на което правата му бяха спрени и от Българската федерация по тенис, съобщи самият играч с писмо до БТА.

Иванов, който е национален шампион на открито през 2024 година, твърди, че ITIA е частна структура и няма юрисдикция в България и Европейския съюз, което "е потвърдено с Решение на Съда на ЕС от 01.08.2025 г. по дело C-600/23 RFC Seraing, според което актовете на CAS/ITIA са подчинени на пълен съдебен контрол от националните съдилища на държавите-членки и не могат да бъдат самостоятелно валидни".

Той също така информира, че вече е завел гражданско дело пред Варненски районен съд (гр. д. №20124/2025), където актовете на ITIA са представени като доказателства за престъпна дейност. Подал е и национална наказателна жалба (чл. 321 НК – преписка №5008/25), както и паралелни наказателни преписки в Гърция и Сърбия срещу агенцията за участие в транснационална организирана престъпна група и незаконна обработка на лични данни.

„Към момента актовете на ITIA са предмет на висящо съдебно производство пред Варненски районен съд (гр. д. №20124/2025) и на наказателни преписки в България, Гърция и Сърбия. Съгласно решение на Съда на ЕС (C-600/23), актовете на ITIA нямат самостоятелна юрисдикция в рамките на ЕС“, пише Симон-Антони Иванов в позицията си до БТА.

Свързани статии:

БФ по тенис излезе с позиция във връзка с наказанието с лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов
БФ по тенис излезе с позиция във връзка с наказанието с лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов
Чете се за: 01:55 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
2
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
3
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
4
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
5
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Тенис

Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Букурещ
Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Букурещ
Винъс Уилямс записа първа победа от Големия шлем след завръщането си Винъс Уилямс записа първа победа от Големия шлем след завръщането си
Чете се за: 01:25 мин.
Коко Гоф и Наоми Осака спечелиха срещите си от втория кръг на US Open Коко Гоф и Наоми Осака спечелиха срещите си от втория кръг на US Open
Чете се за: 04:37 мин.
Даниел Алтмайер продължи негативната серия на Стефанос Циципас в Големия шлем този сезон Даниел Алтмайер продължи негативната серия на Стефанос Циципас в Големия шлем този сезон
Чете се за: 01:40 мин.
Яник Синер продължи защитата на титлата си на US Open с нова трисетова победа Яник Синер продължи защитата на титлата си на US Open с нова трисетова победа
Чете се за: 02:07 мин.
Швьонтек изпита трудности, но продължава към третия кръг на US Open Швьонтек изпита трудности, но продължава към третия кръг на US Open
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ