БФ по тенис излезе с позиция във връзка с наказанието с лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов

Българската федерация по тенис излезе с позиция относно петгодишно наказание за лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов.

Ето какво гласи тя:

Във връзка с наложеното от Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIA) петгодишно наказание за лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов, Българската федерация по тенис желае да заяви, че винаги е подкрепяла усилията за борба с манипулирането на мачове и състезания.

От началото на годината (ITIA), които са съвместен орган за противодийствие на корупцията с участие на Международната федерация по тенис (ITF), ATP, WTA и турнирите от Големия шлем е наказала повече от 15 тенисисти, които са предимно от най-ниското ниво на професионалния тур.

БФТ винаги е отстоявала позицията си за нулева толерантност към опитите за корупционни практики в спорта. През годините сме показвали нетърпимост към нарушаването на честната игра с редица решения. Политиката ни да насърчаваме феърплея на корта от ранна детска възраст намери израз в много успешната кампания „Тенисът – честна игра" и други подобни инициативи.

Като част от наказанието на Симон Антони Иванов БФТ спира считано от днес състезателните му права и ще следи строго за недопускането му на турнири от вътрешния и международен календар като състезател, треньор или зрител за периода на санкцията.

БФТ ще продължи да има нулева толерантност и ще работи в синхрон с правоприлагащите органи в България, които трябва да следят за пресичане на подобни практики.