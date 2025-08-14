БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Синер и Алкарас крачат уверено към четвъртфиналите в Синсинати

Миналогодишният финалист пък бе принуден да се откаже в двубоя си с Холгер Руне.

Адриан Манарино, Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яник Синер продължава защитата на титлата си на турнира ATP Мастърс 1000 в Синсинати, след като записа труден успех с 6:4, 7:6(4) над Адриан Манарино (Франция) и се класира за четвъртфиналите. В началото на втория сет двубоят беше прекъснат за повече от два часа и половина заради буря.

Лидерът в световната ранглиста направи пробив в третия гейм на първия сет и след това не изпусна инициативата до края му. Втората част предложи повече интрига и вървеше гейм за гейм до 5:5. Тогава италианецът осъществи брейк в подаването на Манарино и поведе с 6:5. Французинът обаче върна пробива и прати сета в тайбрек, където обаче не успя да се противопостави на световния №1.

На четвъртфиналите Синер ще се изправи срещу Феликс Оже-Алиасим.

Карлос Алкарас също продължава напред. Испанецът надигра Лука Нарди с 6:1, 6:4 за 1 час и 20 минути игра. След комфортен първи сет, италианецът повиши нивото си, но Алкарас реагира адекватно и затвори мача в два сета.

На световния №2 му предстои сблъсък с Андрей Рубльов в следващия кръг.

Холгер Руне пък достигна до десетия си четвъртфинал на ниво Мастърс, след като отстрани Франсис Тиафо. Двубоят обаче приключи по неприятен начин, тъй като миналогодишният финалист в турнира бе принуден да се оттегли заради контузия в средата на втория сет при резултат 6:4, 3:1.

В следващият си мач Руне ще се изправи срещу Тейлър Фриц или Терънс Атман. Отпадането на Тиафо означава, че в понеделник американецът ще загуби мястото си в Топ 15 на ранглистата.

