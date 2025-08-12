Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
от БНТ
У нас
Откритият наркотик е достатъчен за приготвянето на над половин тон от т. нар. "чай за пушене"

полиция - патрулка
Снимка: БТА
Близо 10 килограма концентрирана синтетична дрога заловиха служители на сектор "Наркотици" в Главна дирекция "Национална полиция" в Пловдивско.

От полицията уточниха, че откритият наркотик е синтетичен канабиноид, който е достатъчен за приготвянето на над половин тон от т. нар. "чай за пушене".

Задържани са двама мъже на 45 години, единият от които турски гражданин със статут на временно пребиваващ у нас, който живеел в Плодовитово.

Успешната специализирана операция е проведена след получен сигнал за дилър на дрога, който действа на територията на област Пловдив.

Разследването довело криминалистите до турския гражданин, като информацията била, че той ще транспортира синтетичната дрога.

При акция в района на Първомай е спряна колата на наркодилъра, като в нея освен него пътувал и мъж от село Крушево.

Дрогата била открита в багажника на колата. Тя била получена като пратка през куриерска фирма - два кашона с пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, като полевите тестове реагирали на синтетичен канабиноид.

Двамата мъже били арестувани, като след изтичане на 24-часовия арест пловдивският съд е постановил постоянна мярка задържане под стража за турския гражданин, а другият вероятно ще бъде привлечен като свидетел.

От Окръжна прокуратура - Пловдив уточниха, че става дума за три вида синтетични канабиноиди на обща стойност около 300 000 лева.

