Сирена Самба-Мейла пропуска световното по лека атлетика

Спорт
Французойката се възстановява след две контузии.

Снимка: БТА
Сирена Самба-Мейла ще пропусне световното първенство по лека атлетика. Това съобщи самата французойка в Инстаграм. Мондиалът ще се състои от 13 до 21 септември в Токио.

"Опитах. Прекарах голяма част от тази година да се боря с две контузии, които дойдоха една след друга. Въпреки всички усилия, не е достатъчно да се подготвя за Световното първенство при най-добрите условия", написа французойката.

Олимпийската вицешампионка в бягането на 100 метра в Париж не се бе състезавала от септември 2024, преди да се върне на пистата в неделя за шампиона на Шотландия в Гранджмаут. Тя спечели серията си, но с най-слабия си резултат от май 2022, а след това остана четвърта във финала.

"Твърде малко време, твърде много изисквания. Има много разочарования. Вече гледам напред и е време да изградя бъдещето интелигентно и търпеливо. До следващата година", написа Самба-Майела.

